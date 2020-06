Brescia, serve alcolici ai minori: bar Cavour chiuso 15 giorni

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 29 giugno gli agenti della Polizia di Stato di Brescia hanno notificato al bar Cavour, in centro storico, un atto di sospensione della licenza e chiusura per 15 giorni. L’atto è stato firmato dal questore di Brescia Leopoldo Laricchia nell’ambito di un’attività condotta dalle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle modalità di servizio ai clienti ed evitando il consumo di alcolici da parte dei minorenni per il quale è vietato.

Gli agenti hanno scoperto che il titolare macedone del bar serviva proprio alcolici ai minori. Ma non solo, perché proprio lui e i collaboratori erano già stati denunciati a livello penale e sanzionati. Eppure continuavano a comportarsi come se non fosse successo nulla. Gli operatori, durante i controlli, hanno scoperto anche estintori non in regola e lavoratori in nero.