Sanificazione parrocchie: accordo tra Diocesi e Conast

(red.) Attraverso la società San Lorenzo Srl, d’intesa con il Vicario per l’Amministrazione, è stata definita una convenzione fra la Diocesi di Brescia e la società cooperativa Conast per la sanificazione degli ambienti di tutte le strutture delle parrocchie.

La Convenzione intende consentire in totale sicurezza non solo l’utilizzo delle strutture oratoriane, ma anche degli edifici di culto, tutelando anche i beni artistici – culturali di cui le chiese bresciane sono ricche.

Nel rispetto completo delle circolari e dei protocolli vigenti, la Convenzione prevede inoltre anche il rilascio di una dichiarazione attestante l’avvenuta sanificazione per la tutela dei fedeli, dei bambini e dei ragazzi che frequenteranno le attività estive e di garantire così anche le loro famiglie. La Convenzione garantisce la convenienza economica e la professionalità, ma anche la correttezza, cioè l’affidamento a strutture che rispettano la tutela del lavoro. Tutte le attività quindi saranno svolte da personale qualificato ed adeguatamente formato.