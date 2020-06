Brescia, ordinanza anti-movida prorogata fino al 28 giugno

(red.) Quelle immagini avevano fatto il giro d’Italia, con assembramenti e clienti senza mascherina, seduti ai tavoli e in piedi, mentre consumavano drink in piazza Arnaldo a Brescia. Un atteggiamento che aveva indotto il sindaco Emilio Del Bono a emettere un’ordinanza: niente vendita d’asporto dopo le 20, non solo in piazza ma anche nelle vie vicine, con l’obbligo di servire solo ai tavoli.

Quindi, chi non trova posto ai tavolini dei locali viene pregato di lasciare il posto. L’ordinanza è stata in vigore fino al 14 giugno con ottimi risultati e per questo motivo il primo cittadino ha deciso di prorogarla. Quindi, fino a domenica 28 giugno compresa si potranno consumare i drink solo stando seduti ai tavoli.