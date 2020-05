Il Freccia Rossa? “Una possibile polveriera pronta ad esplodere”

(red.) Non usa mezzi termini il consigliere comunale di Brescia Davide Giori Cappelluti, del Gruppo “Lega Salvini Lombardia – Lega Lombarda”, in opposizione in Loggia, per descrivere la situazione del Centro commerciale Freccia Rossa. “Una possibile polveriera pronta ad esplodere se non si interviene con determinazione. Nei mesi scorsi si parlava di un possibile rilancio del centro, attraverso un investimento di una società estera. Il tentativo di “rinascita” era previsto per metà marzo, oggi a causa del Covid-19, non solo tutto è bloccato, ma la maggioranza degli esercenti non ha ancora riaperto e tra cinema chiuso e negozi fermi anche la zona ristorazione stenta a ripartire”, prosegue il Vicepresidente della Commissione Commercio in Comune.

“Questa è senza dubbio è una mazzata che potrebbe compromettere definitivamente le possibilità del rilancio del Centro e, soprattutto, della zona limitrofa, non nuova a episodi di spaccio e aggressioni. Se questo dovesse accadere, c’è il serio rischio che lo stabile diventi una postazione ideale per ulteriori episodi di illegalità, un vero e proprio focolaio del degrado che unito alle complessità già presenti nella stazione. E’ necessario che la politica inizi ad interrogarsi su come gestire una situazione che potrebbe rivelarsi drammatica non solo dal punto di vista economico ma anche della sicurezza pubblica”, conclude il consigliere leghista.