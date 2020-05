Piazza Arnaldo, oggi il vertice. I gestori: niente asporto nei weekend

(red.) Di certo non si vogliono più rivedere le scene dello scorso fine settimana, in particolare quelle che venerdì 22 maggio hanno portato Brescia sul palcoscenico nazionale per gli assembramenti in piazza Arnaldo. In tutta Italia, nelle città della movida, si sono presentati in realtà episodi molto simili ai quali i Comuni stanno cercando di porre attenzione e di regolamentare per non accendere nuovi focolai di contagio. A Milano, per esempio, il sindaco Beppe Sala con un’ordinanza ha stabilito che dopo le 19 non saranno più serviti drink d’asporto. E a Brescia? Oggi, martedì 26 maggio, alle 12 si terrà l’atteso incontro del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza convocato dal prefetto Attilio Visconti per esaminare cosa non sia andato quel venerdì sera in piazza Arnaldo.

Nel frattempo, però, ieri, lunedì 25, i gestori dei locali della piazza si sono ritrovati e hanno preso in comune la decisione di non servire più d’asporto dal venerdì alla domenica fin quando ci sarà bisogno. In questo modo, in attesa di capire quali decisioni arriveranno oggi, già da venerdì 29 maggio, che tra l’altro segna l’inizio di un lungo fine settimana in coincidenza con il ponte festivo del 2 giugno, nel weekend non ci si potrà servire al bancone, ma solo se seduti ai tavolini.

Intanto si attendono indicazioni dal vertice che vedrà intorno a un tavolo riunirsi il sindaco Emilio Del Bono e il questore Leopoldo Laricchia. La sensazione è che si vada verso accessi contingentati e controllati alla piazza, ma si prenderanno decisioni anche per il Carmine e intanto in Loggia si sta valutando anche la proposta dei locali di via Gasparo da Salò di chiudere la strada per permettere i plateatici esterni al momento dell’aperitivo e non solo. Intanto, però, da piazza Arnaldo i titolari puntano ad abolire i limiti di orario (nello scorso fine settimana avevano dovuto chiudere alle 21,30) facendo ruotare i tavoli e i clienti, rigorosamente seduti ai tavolini, per gli aperitivi e le cene.