Brescia, dal 12 maggio riaprono altri parchi e giardini in città

(red.) Il Comune di Brescia aveva annunciato la riapertura graduale dei parchi cittadini, anche e soprattutto per evitare gli assembramenti nelle poche aree verdi che finora sono state aperte in occasione della fase 2. E nelle ore precedenti a lunedì 11 maggio è arrivata la conferma per nuovi parchi e aree verdi che riapriranno da domani, martedì 12, fino a lunedì 18 maggio. Infatti, in seguito le nuove aperture dovrebbero essere stabilite in modo differenziato e a livello regionale.

Da domani, martedì 12 maggio, dalle 7 alle 20, torneranno disponibili i parchi Tarello (via Sostegno, via Cefalonia, via Malta), Pescheto (via Lamarmora e via Corsica), della Resistenza (via Livorno), Castelli (via Castelli), delle Stagioni (via Collebeato), i Giardini Bettinzoli (via Sardegna, via Nisida, via Privata De Vitalis) e i passaggi pedonali “Via Pascoli-via Stoppani” e “Via Foscolo-Via Leonardo da Vinci” con le relative aree cani dove previste. In tutti i parchi, giardini e aree verdi aperte al pubblico è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine, è vietata ogni forma di assembramento e deve essere garantita e mantenuta la distanza prevista dalle disposizioni nazionali.

Permane il divieto di utilizzare le piastre per l’attività sportiva, le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per l’attività motoria degli adulti. Resteranno chiusi tutti gli altri parchi, i giardini e le aree verdi comunali, sia quelli dotati di servizio di chiusura con recinzioni e cancelli, sia quelli aperti non cintati. Al loro interno saranno consentiti esclusivamente i lavori di manutenzione, eseguiti dalle ditte incaricate dal Comune. Resteranno chiuse tutte le aree cani presenti sul territorio cittadino, ad eccezione di quelle dei parchi aperti dove, in caso di attesa di più persone, non si potrà sostare entro l’area cani per più di 15 minuti. Infine, sempre dal Comune hanno fatto sapere che i cimiteri riapriranno solo dal prossimo 1 giugno.