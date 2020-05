Inizio fase 2 e ritorno al lavoro, primi controlli dei Cc nelle aziende

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, in corrispondenza con l’inizio della fase 2 e il ritorno al lavoro in provincia di Brescia di 250 mila addetti, i carabinieri con quelli Forestali e Nuclei dell’Ispettorato del Lavoro hanno raggiunto le prime aziende e cantieri per effettuare dei controlli. In particolare, verificare il rispetto delle norme per quanto riguarda il posto di lavoro, i dispositivi di protezione individuale tra mascherine e guanti, postazioni distanziate ed evitare assembramenti negli spazi comuni, come gli spogliatoi o le mense.

Nel frattempo sempre ieri si è svolto in via telematica anche il primo incontro del Nucleo Impresa che si associa a quello Ambiente già operativo in prefettura. Il nuovo nucleo è stato chiesto dal principale inquilino di palazzo Broletto Attilio Visconti per far rispettare le misure contenute nella circolare del Ministero dell’Interno a proposito delle misure di contenimento nelle aziende.

Questo nuovo nucleo è formato dai vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro, carabinieri e tecnici dell’Ats per controllare un campione di aziende individuate proprio dall’Agenzia di Tutela della salute e capire eventuali criticità nelle zone dove il contagio potrebbe essere più a rischio. Questi controlli partiranno giovedì 7 maggio ed eventualmente, nel caso in cui si scoprissero situazioni preoccupanti, si potrebbero approfondire altri scenari.