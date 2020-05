Fase 2, dal Viminale il nuovo modulo di autocertificazione

(red.) Quella che inizia oggi, lunedì 4 maggio, è la tanto attesa fase 2 con il rientro al lavoro di quasi 4,5 milioni di persone in tutta Italia e maggiore concessione di spazi di libertà dopo quasi due mesi di lockdown. Questa seconda fase sarà in vigore a livello nazionale fino al prossimo 17 maggio e in seguito, in base alla curva dei contagi, potranno essere definite misure su base territoriale, quindi regionale. Nel frattempo ieri, domenica 3, il Ministero dell’Interno ha inviato una circolare ai prefetti per chiarire tutte le fattispecie di chi può e non può uscire e come eseguire i controlli.

Specificando ancora una volta quali siano i congiunti che si potranno andare a trovare: oltre al lavoro e a poter permettersi qualche passeggiata lontano da casa, ma sempre entro i confini regionali, questa è una delle grandi novità. In ogni caso a livello nazionale le istituzioni chiedono ai cittadino il senso di responsabilità. Ma intanto oggi entrerà in vigore anche il nuovo modulo di autocertificazione che si può scaricare dal sito internet del Viminale.

Non servirà presentarlo per chi si reca al lavoro (è sufficiente il tesserino) e nemmeno per chi pratica attività motoria, ma include ancora le comprovate esigenze lavorative, l’urgenza, la necessità e i motivi di salute e una serie di righe in bianco dove aggiungere altri elementi per giustificare l’uscita. In ogni caso, resta valida anche la versione precedente dell’autodichiarazione barrando gli elementi non necessari e come riportato sempre sul sito del Ministero dell’Interno. Tra l’altro da oggi, lunedì 4 maggio, sono consentiti anche gli spostamenti tra regioni per chi deve tornare alla propria residenza.