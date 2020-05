Fase 2, dai trasporti ai movimenti e al cibo. Cosa succede dal 4 maggio

(red.) Quello che è iniziato di fatto ieri, venerdì 1 maggio, con il ponte festivo in occasione della festa dei lavoratori, sarà l’ultimo fine settimana di lockdown. Da lunedì 4 maggio, come ampiamente annunciato, si avvierà la cosiddetta fase 2 nella quale la maggior parte delle aziende e imprese torneranno al lavoro e si dovranno rispettare una serie di regole visto che questo periodo è quello della convivenza con il coronavirus. I dati a livello nazionale, lombardo e bresciano mostrano una continua tendenza alla diminuzione dei nuovi casi positivi e soprattutto meno ricoveri, anche in terapia intensiva. Ma potrebbe accadere che quella epidemica si rialzi e per questo motivo per diversi mesi ci si dovrà muovere con mascherine, guanti e mantenendo la distanza.

Ecco, quindi, cosa cambierà dal prossimo 4 maggio. Sul fronte dei movimenti, ci si potrà spostare di più e verso i luoghi di lavoro. E saranno possibili anche le visite ai parenti e congiunti, fidanzati compresi. In ogni caso, per quanto riguarda il territorio bresciano e lombardo, ci si potrà spostare entro i confini regionali, ma non oltre, salvo motivi di necessità, lavoro, salute o rientro al proprio domicilio o residenza. Da lunedì 4 maggio si potrà anche acquistare il cibo d’asporto: una libertà in più rispetto a questo periodo in cui era concesso soltanto di farsi portare prodotti a domicilio. Nel momento in cui ci si presenta al posto, però, si dovranno usare le mascherine e tutte le protezioni possibili e mantenere la distanza di sicurezza in caso di presenza di più persone in attesa.

Cambiamenti importanti interessano anche i mezzi pubblici, a partire dai treni della metropolitana di Brescia che non potranno riempirsi più del 20-25% e quindi non più di 50 persone, mentre sugli autobus di Brescia Trasporti non potranno salire più di 20 utenti. Tutti potranno sedersi sui sedili consentiti (quelli non permessi sono indicati con dei marker) e proprio da lunedì sono previsti anche nuovi orari e più corse negli orari di maggiore utilizzo. Altre indicazioni di questo genere riguardano anche i treni di Trenord. Sul fronte delle attività produttive, dal 4 maggio riprenderanno a lavorare la maggior parte delle aziende che si occupano di manifattura e non solo. Mentre i negozi e luoghi della cultura ripartiranno dal 18 maggio e bar, ristoranti e parrucchieri dall’1 giugno.

Tuttavia, il premier Giuseppe Conte, a proposito delle ultime tre categorie che potranno riprendere tra un mese, ha sottolineato che, se i casi di contagio dovessero diminuire di molto nei prossimi giorni, non è escluso che anche questi possano riaprire in anticipo, quindi il 18 maggio. Esattamente come, su speranza del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, anche i centri sportivi. E proprio a livello sportivo sarà consentita l’attività motoria individuale, mantenendo la distanza e anche lontano da casa, ma sempre entro i confini regionali. Sempre sul fronte bresciano, aldilà dei parchi che inizieranno a riaprire, torneranno anche i mercati rionali, ma solo del settore alimentare e dei produttori agricoli.

Si partirà martedì 5 maggio con quello di Casazza, il 13 con quello della Badia, sabato 16 maggio il mercato contadino di via Sardegna, quello di Coldiretti di via San Zeno e il mercato Emporium in piazza Vittoria. In queste occasioni i clienti e ambulanti dovranno indossare mascherine e guanti, a tutti sarà misurata la temperatura e l’intera area dei mercati sarà recintata. Infine, sul fronte delle seconde case resta ancora vietato l’accesso. Entro domenica 3 maggio è prevista anche una circolare del ministero dell’Interno a proposito dell’autocertificazione: dovrebbe restare obbligatoria fino al 18 maggio e, invece, di una nuova versione, si prevede di poter aggiungere direttamente sull’attuale modulo la fattispecie di andare a trovare parenti o congiunti.