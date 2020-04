Coronavirus, ok interventi agricoli anche in Comuni diversi

(red.) L’ultimo decreto del presidente del Consiglio e in corso di validità dal 10 aprile ha autorizzato le attività di silvicoltura, con il taglio della legna nei boschi. Ma nelle ore precedenti a lunedì 20 aprile si sono moltiplicate le richieste di piccoli agricoltori e allevatori di animali (non solo professionisti) per chiedere di fare manutenzione sui propri terreni. Il rischio, considerando questo periodo di siccità, è che diverse aree incolte potrebbero restare tali in questo momento di serrata per l’emergenza sanitaria.

E visto che in provincia di Brescia sono diversi quelli che hanno appezzamenti di terreno e piccoli allevamenti, è direttamente la prefettura, su disposizione del Ministero dell’Interno, a chiarire il via libera. In pratica, le attività agricole per autoconsumo sono consentite, anche se di piccole dimensioni e anche se sono distanti dal Comune di residenza. Il titolare dell’attività, però, deve compilare l’autodichiarazione indicando il percorso più breve e in ogni caso per attività urgenti e non differibili.

E non solo il modulo, ma per giustificare lo spostamento bisogna anche comunicarlo al Comune e alla stazione dei carabinieri del territorio dove si trova il terreno. Sono ammessi la potatura di piante, raccolte di prodotti, esecuzioni di trattamenti fitosanitari, lavorazioni del terreno o alimentazione, mungitura e pulizia degli allevamenti.