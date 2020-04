Coronavirus, 178 multati nel weekend nel bresciano

(red.) Nel corso del fine settimana appena trascorso, tra sabato 18 e ieri, domenica 19 aprile, le forze dell’ordine sono state impegnate negli ormai consueti controlli per verificare il rispetto delle misure di contenimento ed evitare la diffusione del coronavirus. Sabato, come rende noto la prefettura di Brescia, sono state controllate 2.614 persone e di cui 178 sanzionate per essere state sorprese fuori di casa senza un motivo valido.

Tra loro, per esempio, c’erano due podisti che lontano da casa e insieme stavano correndo sul Monte Netto in territorio di Capriano del Colle. I carabinieri della compagnia di Verolanuova li hanno beccati e sanzionati.

A Quinzano, invece, nella bassa bresciana, i militari hanno multato un bar tabaccheria che avrebbe dovuto mantenere solo l’attività connessa ai tabacchi. Invece, vendeva anche alcolici d’asporto. Infine, ieri pomeriggio, domenica 19, i carabinieri della compagnia di Salò hanno multato alcune persone che stavano prendendo il sole a Manerba del Garda.