Coronavirus, persone in ciclabile Vt e chiuso bar a Rezzato

(red.) Vanno avanti senza sosta i controlli da parte degli agenti dei vari presidi di Polizia Locale in tutta la provincia di Brescia per verificare il rispetto delle misure di contenimento evitando la diffusione del contagio del coronavirus. E non mancano i risultati. In Valtrompia, per esempio, la municipale di Concesio ha multato quattro persone sorprese a muoversi sulla pista ciclabile.

La tratta è chiusa da diverse settimane e con tanto di ingressi “sbarrati” con nastri bianco e rossi, ma i furbetti non mancano. E infatti quattro persone sono state multate con una sanzione da 400 euro, che può essere ridotta a 280 se pagata entro cinque giorni. Tra l’altro gli agenti hanno anche trovato una donna che aveva portato il proprio figlio in un parco del paese e nonostante la chiusura.

A Rezzato, invece, la municipale è stata costretta a chiudere il bar “Pitaya’s” a Virle, in via Zanardelli. Ovviamente in questo periodo doveva essere chiuso e invece all’interno c’erano gestori e clienti cinesi che consumavano senza problemi. I titolari sono stati sanzionati e si sono anche visti chiudere il locale per cinque giorni, in attesa di un provvedimento più restrittivo dalla prefettura di Brescia.