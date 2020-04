Coronavirus, come può iniziare la fase 2. Lombardia lavora a una proposta

(red.) Da una parte la discussione a livello nazionale e dall’altra quella a livello locale sulla cosiddetta fase 2 per ripartire gradualmente dopo questa emergenza sanitaria da coronavirus che lentamente si sta riducendo. Da un incontro di ieri, venerdì 17 aprile, è emerso che l’Italia potrebbe essere divisa in macroaree tra nord, centro e sud. E magari ripartire (già dal 27 aprile e in anticipo rispetto alla data indicata del 4 maggio) da alcuni settori meno a rischio come la moda, il mobilificio e l’automotive. Mentre dal 4 maggio si sta valutando (ma molti sono critici) sulla riapertura graduale di parchi, bar e ristoranti.

Quello di ieri, venerdì, è stato un incontro della task force coordinata da Vittorio Colao e in attesa che nel fine settimana si svolga un altro vertice sulla ripartenza. Quindi, possibile via libera a moda, metallurgia, mobilifici, automotive ed edilizia, ma nel frattempo oggi, sabato 18 aprile, alle 18,30 si terrà un incontro della cabina di regia. Nella giornata di ieri anche l’Istituto Superiore di Sanità si è espresso sulla fase due sostenendo che le zone rosse torneranno ad essere importanti alla fine del lockdown. Tuttavia, il consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha sottolineato che il prossimo autunno è praticamente una certezza la seconda ondata del coronavirus e quindi è necessario, a partire dalla Lombardia che in questa fase è stata la più colpita, valutare con cautela la riapertura.

E proprio a proposito della Lombardia, ieri, venerdì, il governatore Attilio Fontana ha convocato un tavolo in video conferenza per un Patto dello Sviluppo tra parti sociali, Università e il Terzo settore. E dall’incontro è emerso che saranno aperti cinque tavoli di lavoro dedicati alla sanità, rilancio dell’economia, mobilità pubblica, terzo settore e lavoro. Venerdì prossimo 24 febbraio si farà il punto della situazione per poi portare al Governo la proposta generale lombarda. Ma nel frattempo, in questo scenario i sindacati si dicono critici e definiscono l’azione del governatore a “slogan” invece di seguire la fase nazionale che si sta portando avanti per la riapertura. Di certo per diversi mesi e fino a quando non arriverà un vaccino dovranno cambiare le abitudini tra il lavoro, la frequentazione dei locali pubblici e il trasporto pubblico.

Al tavolo di lavoro in video conferenza di ieri hanno partecipato anche alcuni bresciani. Marco Bonometti, presidente della Confindustria Lombardia, ha sottolineato l’opportunità di riattivare le fabbriche. Mentre Eugenio Massetti, a capo della Confartigianato di Brescia e Lombardia, ha rimarcato come alle piccole realtà serva liquidità, ma anche misure di sicurezza diverse considerando che in queste ci sono pochi o zero dipendenti. Sul versante agricolo, Massimo Albano della Coldiretti di Brescia chiede di riaprire i mercati agricoli e con meno burocrazia, mentre il rettore dell’Università degli Studi di Brescia Maurizio Tira ha sottolineato che le lezioni a distanza andranno comunque avanti fino a luglio e per poi riprendere gradualmente a settembre.