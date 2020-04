Coronavirus, Polizia postale: attenzione alle truffe web

(red.) L’autocertificazione per dimostrare di essere fuori casa per un valido motivo è ormai entrata nel vivere quotidiano dei cittadini ai tempi del coronavirus. E da giorni si parla anche di un’applicazione da cellulare che potrebbe sostituire proprio il modulo cartaceo e anche di un software per monitorare gli spostamenti. Ma al momento si resta nel campo delle valutazioni. Questa premessa è necessaria per capire quanto sta succedendo nel bresciano. Come dà notizia il Giornale di Brescia, la Polizia postale cittadina ha ricevuto segnalazioni da parte di utenti che hanno ricevuto sul loro cellulare un sms per chiedere di cliccare su un collegamento.

E nel contenuto del messaggio si parla di una multa che quell’utente avrebbe ricevuto perché trovato fuori casa senza necessità. Si parla di una cifra di circa 400 euro, quindi simile a quella che si rischia. Ma tutte queste informazioni quotidiane hanno indotto gli utenti a preoccuparsi. Per questo motivo hanno avvisato proprio la Polizia postale che ha sottolineato come si tratti di una truffa.

Infatti, la sanzione è valida solo se si viene concretamente fermati dalle forze dell’ordine e non di certo in modalità online. La stessa Polizia sta anche valutando altre truffe da parte di siti internet che vengono aperti da ignoti individui e proponendo saturimetri e macchinari sanitari. Visto il periodo, c’è chi ha presentato ordini ed effettuato i pagamenti, ma senza ricevere i prodotti. E con i siti internet che vengono chiusi nell’arco di pochi giorni.