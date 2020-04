Coronavirus, a Brescia più controlli aerei con i droni

(red.) L’esigenza di controllare l’ampio territorio cittadino di Brescia per verificare il rispetto delle disposizioni sanitarie e le misure di contenimento con cui evitare la diffusione del coronavirus ha spinto a usare e autorizzare anche l’impiego di droni. La notizia di queste ore intorno a venerdì 17 aprile e riportata da Bresciaoggi è che Brescia sarà ancora più controllata dall’alto.

Fino alla fine di aprile gli agenti della Polizia Locale potranno disporre dei mezzi aerei con cui, la mattina e il pomeriggio, analizzare strade, parchi, giardini e piazze. Una soluzione che consentirà in tempo reale all’operatore di capire se ci siano assembramenti e fermare episodi sospetti allertando le pattuglie da terra e sul posto. E domenica scorsa 12 aprile di Pasqua, per esempio, il controllo proprio attraverso un drone ha notato la presenza di un altro velivolo di un privato, in volo senza autorizzazione e portando al sequestro.