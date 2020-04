Riapertura delle imprese, Viminale autorizza i controlli

(red.) Nel periodo immediatamente successivo al decreto del presidente del Consiglio con cui le attività produttive non essenziali erano state chiuse per evitare la diffusione del contagio del coronavirus, le aziende potevano chiedere un’autorizzazione ai prefetti (6 mila nel bresciano) per proseguire l’attività. Ma ora è sufficiente comunicare alla stessa prefettura la prosecuzione del lavoro.

Tuttavia, il deputato bresciano del Movimento 5 Stelle Claudio Cominardi, in un’interpellanza dello scorso 2 aprile, aveva chiesto di prestare attenzione alle imprese che continuano a lavorare e in particolare le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Un input che è stato accolto dal Ministero dell’Interno che autorizza i prefetti a inviare la Guardia di Finanza, l’Ats e gli ispettori del lavoro nell’effettuare i controlli. E su questo fronte sono arrivati dei risultati, visto che fino allo scorso 8 aprile a livello nazionale sono state chiuse quasi 2.300 imprese che non potevano lavorare e rispetto alle oltre 105 mila che avevano comunicato di voler proseguire l’attività.