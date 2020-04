Coronavirus, troppi si muovono nel bresciano: sono la metà

(red.) Altri 57 deceduti, ma anche “solo” 101 nuovi casi positivi. Sono i numeri dei due volti dell’emergenza da coronavirus in provincia di Brescia e segnalati nei bollettini delle Ats di Brescia e della Valcamonica ieri, venerdì 10 aprile, rispetto alla giornata precedente. Segno che, nonostante le vittime siano sempre troppe (ma in diminuzione), la curva dei contagi si mantiene stabile e con tendenza alla discesa. Infatti, nei 227 casi segnalati dalla Regione Lombardia per il bresciano, c’è in realtà anche il dato sulle case di riposo e pari a 126 nuovi casi positivi.

In ogni caso, si sono triplicati quanti vengono dimessi dagli ospedali e raddoppiano anche i guariti, rappresentando un segnale sui posti letto e sulle terapie intensive sempre meno pressate. Nel frattempo, però, nell’elenco dei paesi che hanno casi positivi al Covid-19 si è aggiunto anche Limone sul Garda che era tra le cinque isole felici. Ora l’allerta sarà per il fine settimana pasquale e controllare che la gente stia a casa per non vanificare gli sforzi fatti finora nel rispettare le misure di contenimento.

Anche perché sembra che i lombardi (e i bresciani) inizino a essere più sofferenti. L’altro giorno, il 9 aprile, in provincia di Brescia si muoveva il 48% di persone: un dato, quello fornito dal vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, del troppo movimento in corso. E viene ribadita, insieme ai controlli più approfonditi, la necessità di restare a casa nel fine settimana pasquale.