Posti di blocco, elicottero e droni per i controlli pasquali

(red.) La circolare arrivata dal Ministero dell’Interno ai prefetti contiene elementi non discutibili: controlli e posti di blocco per evitare che qualcuno faccia il furbo raggiungendo le seconde case o tentando di trascorrere il fine settimana pasquale in mete di vacanza. Una situazione che riguarda anche la provincia di Brescia dove le occasioni, tra montagna e laghi, non mancano ma vietate in questo periodo di emergenza sanitaria. Controlli massicci da parte di tutte le forze dell’ordine saranno attivati dal lago di Garda a quello d’Iseo e fino alla Valcamonica.

Da una parte saranno in campo la Polizia di Stato, Guardia di Finanza e carabinieri e dall’altra le Polizie municipali con la Protezione Civile. Tra l’altro, da ultima, ieri, giovedì 9 aprile, il Comune di Brescia ha deciso di chiudere completamente la pista ciclabile di via Capretti. I controlli e posti di blocco sono iniziati già ieri, giovedì, proprio per fermare anche chi avrebbe potuto partire con un giorno di anticipo verso seconde case e mete di vacanza. La Polizia Stradale, le Volanti e i mezzi del Reparto Prevenzione Crimine saranno sulle strade principali con 400 uomini, mentre le altre forze si concentreranno sulle altre vie e con un presidio che vedrà in campo i carabinieri delle 81 stazioni della compagnia.

Ma i controlli saranno estesi anche in acqua, con una motovedetta nel lago d’Iseo e sarà anche impiegato un elicottero e droni per controllare la provincia. Il questore di Brescia Leopoldo Laricchia ha annunciato che ci saranno veri e propri posti di blocco in cui tutti quelli che transiteranno saranno controllati. E questa attività così massiccia andrà avanti fino a lunedì 13 aprile di Pasquetta.