Via Milano, troppa gente in negozio: sigilli a ortofrutta

(red.) La Polizia Locale di Brescia non abbassa la guardia nei confronti di chi non rispetta le misure in vigore per il contenimento dell’epidemia da coronavirus. Mercoledì 8 aprile gli agenti hanno chiuso con i sigilli un negozio di frutta e verdura di via Milano, vicino al ponte sul fiume Mella.

Lo scorso 3 aprile, infatti, una pattuglia del Nucleo Commerciale aveva constatato la presenza di un numero troppo elevato di persone all’interno del piccolo esercizio commerciale. Il titolare è stato quindi sanzionato perché non ha scaglionato l’ingresso dei clienti nel negozio, e perché non ha fatto rispettare le distanze interpersonali perviste dalle disposizioni in vigore. La Prefettura di Brescia ha poi emesso un provvedimento di sospensione dell’attività per 15 giorni, a partire dall’8 aprile.