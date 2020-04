Pasqua blindata, controlli intorno a Brescia e sui laghi

(red.) Si prevede una Pasqua blindata dal punto di vista dei controlli in tutta la provincia di Brescia, con occhi di riguardo sulla città e sui laghi che, complice il meteo favorevole, potrebbero indurre qualche furbo a violare le disposizioni sanitarie in corso in questa emergenza. Il questore di Brescia Leopoldo Laricchia ha sottolineato come i reati comuni siano calati dell’80%, tanto che attualmente l’attività di controllo riguarda soprattutto chi viola le misure di contenimento. E verso le festività di Pasqua e Pasquetta ha annunciato di predisporre un piano di controlli più intensi su strade e autostrade per evitare le fughe verso le seconde case o altre località.

Anche sul lago d’Iseo i Comuni si stanno predisponendo con piani per evitare la presenza di troppe persone che possano raggiungere il Sebino anche solo per mettere i piedi in acqua. Dal Comune di Iseo e coinvolgendo anche le altre amministrazioni vicine, sono pronte ordinanze per chiudere le spiagge e vietare la balneazione come misure anti assembramenti. E ci saranno anche controlli sulle strade tra Polizia e carabinieri. Oltre alle isole ecologiche che resteranno aperte solo la mattina e per le attività artigianali. Un altro territorio da controllare sarà quello dell’alto lago di Garda.

L’obiettivo è di fermare quelli che cercheranno di fare i furbi raggiungendo le seconde case, ma anche qui sono previsti controlli sulle strade di accesso. Nel mirino anche Salò, Toscolano Maderno e Limone da dove sono partiti gli appelli a chi ha seconde case di non muoversi verso il Garda. E sono previsti posti di blocco sulla Gardesana, l’unica via di accesso verso questi paesi. Tanto che a Limone questo protocollo di controllo è già stato attivato.