Coronavirus, blocchi stradali in Valcamonica e chiusa via Valeriana

(red.) Il trend dei nuovi contagi da coronavirus in provincia di Brescia sta rallentando, così come quello dei nuovi ricoveri in ospedale e anche dei deceduti. Ma si dovrà attendere qualche giorno prima di accertare la situazione e comunque, come affermano gli esperti, bisogna stare allerta. E intanto quella iniziata oggi, lunedì 6 aprile, è la settimana santa che porta verso la Pasqua e la Pasquetta. E il timore è che i giorni festivi, insieme alle previsioni del meteo che indicano sereno e clima mite, possano indurre a spostarsi in un periodo che è vietato, se non necessario.

Per questo motivo le forze dell’ordine sono già state chiamate a piazzare addirittura anche dei check point per controllare la circolazione. A partire da quanti tenteranno di raggiungere le seconde case. Un fenomeno che potrebbe riguardare anche l’alta Valcamonica. Tanto che nei paesi vicini al Tonale saranno organizzati dei blocchi stradali attivi 24 ore 24 da parte dei carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, ma anche il Soccorso alpino e quello della Finanza per intercettare chi dovesse muoversi in montagna.

Scendendo invece la valle, nelle ore precedenti a lunedì i sindaci i cui territori sono percorsi dalla vecchia Via Valeriana, sul lago d’Iseo, hanno deciso di far porre del nastro bianco e rosso per chiudere gli accessi. Nonostante le ordinanze di divieto di percorrere quella via, infatti, troppi runners e podisti hanno fatto i furbi.