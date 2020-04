Coronavirus, 3 mila sanzionati. E ai primi di aprile è un boom

(red.) L’atteggiamento furbesco che in questi giorni di pandemia da coronavirus porta molti a livello nazionale a non rispettare le regole del restare a casa e uscire solo se espressamente necessario ha portato a un boom di sanzioni e denunce in tutta Italia. E anche il territorio della provincia di Brescia, seppur in una percentuale ridotta e sostanzialmente rispettosa, è teatro di verbali e denunce da parte delle forze dell’ordine. Tanto che la prefettura di Brescia, fornendo i dati sull’attività condotta dallo scorso 12 marzo fino a sabato 4 aprile da parte di carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizie locali, parla di 51.077 persone controllate e di cui 3.131 sanzionate.

E ci sono anche 14 che sono state denunciate per aver violato la quarantena alla quale erano sottoposte. Ma il dato più allarmante è che in proporzione nei primi giorni di aprile le sanzioni sono raddoppiate: 979 multati su oltre 8 mila controllati in città e in provincia. In pratica, l’idea che pian piano si stia uscendo dalla fase più critica dell’emergenza (ma non è detto che sia così) ha spinto più persone a voler uscire di casa senza rispettare le disposzioni.

Sono 21.973, invece, gli esercizi commerciali analizzati nello stesso periodo – dal 12 marzo al 4 aprile – e ne sono stati sanzionati 22, di cui sei con la chiusura. E in questo scenario si moltiplicano anche le segnalazioni da parte di cittadini che denunciano assembramenti e comportamenti sbagliati di altre persone. In questo frangente, c’è spazio anche per 37 soggetti che hanno presentato attestazioni o dichiarazioni false. Le sanzioni per chi viene beccato fuori casa senza motivo possono arrivare fino a 3 mila euro.