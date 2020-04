Controlli antivirus, tre ragazzi sulla ciclabile a Calcinato

(red.) Nel territorio della provincia di Brescia vanno avanti i controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle misure di contenimento da contagio del Covid-19. Una delle zone interessate è anche quella compresa tra Montichiari, Calcinato e Bedizzole da parte della Polizia Locale. Secondo i dati forniti proprio dalla municipale e riportati da Bresciaoggi, dall’8 al 30 marzo solo a Montichiari sono state emesse 35 denunce.

Ma non mancano i risultati nemmeno nel resto dell’ambito controllato dagli stessi agenti. In una pista ciclabile a Calcinatello, per esempio, tre ragazzini sono stati sorpresi da un drone e mentre stavano passeggiando. Nei tre paesi interessati, sono state controllate 150 persone e 802 attività commerciali, anche grazie all’utilizzo dei droni.