Coronavirus, blocco totale fino a dopo Pasqua?

(red.) Tra pochi giorni, venerdì 3 aprile, scade il decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, tra le altre cose, aveva chiuso anche le scuole e università in tutta Italia. Come era già emerso, sicuramente il provvedimento relativo agli istituti scolastici sarà prorogato per almeno altre due settimane, inglobando quindi anche le feste pasquali. E in vista della scadenza del dpcm, che fa riferimento anche alla chiusura delle attività produttive non essenziali, si inizia a pianificare quando e come si potrà tornare nel tempo alla normalità.

La sensazione è che il blocco totale attuale, in linea con quanto dice il comitato tecnico scientifico, possa andare avanti fino a dopo Pasqua. Mentre questa settimana si valuterà per le attività produttive e consentendo, in deroga, ad alcune aziende di tornare a lavorare dalla settimana successiva al 3, visti anche i rischi economici. Si prevede anche uno stop alle competizioni sportive, allenamenti compresi, fino a dopo Pasqua.

Ma l’attenzione è diretta soprattutto su Pasquetta e i ponti del 25 aprile e 1 maggio. Il rischio è che lo stato psicologico delle persone le porti a uscire da casa e infrangere quanto finora le misure di contenimento hanno fatto per evitare la diffusione del contagio. L’idea di massima, ancora tutta da valutare, è che il blocco totale resti fino a dopo Pasqua, per poi riprendere in modo leggero dalle aziende e permettendo prima ai giovani di tornare a muoversi. Quindi locali, bar e centri di aggregazione potrebbero riaprire solo alla fine di aprile.