Controlli tra Garda e Valsabbia, fermata una festa vietata

(red.) In provincia di Brescia non si esauriscono i comportamenti dei furbetti che cercano di sviare le disposizioni sanitarie in corso. Ma finiscono sempre di più nel mirino delle forze dell’ordine che hanno potenziato i controlli. A Toscolano Maderno, sul lago di Garda, due giovani in sella a una moto hanno forzato un posto di blocco e scappando all’alt dei carabinieri.

Non hanno però fatto i conti con altre pattuglie che hanno fermato il valsabbino e il gardesano. Entrambi sono già noti per precedenti. Sabato sera, invece, i carabinieri della stazione di Gavardo sono intervenuti in un’abitazione nel momento in cui è giunta una segnalazione di una festa in corso, in un periodo in cui tutti gli assembramenti sono vietati.

All’interno c’erano sei persone, di cui un 22enne e il padre di 68 anni, quattro amici del giovane e uno di loro dalla provincia di Mantova. Tutti sono stati sanzionati e denunciati. In un’altra occasione sono stati beccati anche due runner che stavano correndo in montagna.