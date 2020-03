Controlli della Stradale, ritirate quattro patenti e denunce

(red.) Nel corso dell’ultima settimana precedente a mercoledì 25 marzo gli agenti della Polizia stradale attraverso le varie pattuglie dislocate nel bresciano hanno condotto una serie di controlli, anche per verificare il rispetto delle misure di contenimento da coronavirus.

In questo frangente sono state ritirate quattro patenti tra chi è stato sorpreso a guidare dopo aver alzato troppo il gomito e altre denunciate per non aver rispettato le disposizioni del Governo.

Tra loro, un quasi patentato dotato solo del foglio rosa e, che alla guida di un veicolo, era uscito dal proprio Comune con altri amici per fare la spesa. Altre sanzioni hanno raggiunto chi non aveva messo le cinture di sicurezza e chi usava il cellulare mentre guidava.