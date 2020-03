Coronavirus, fermati pusher. Roghi del giovedì grasso: 10 denunce

(red.) Ogni giorno il territorio della provincia di Brescia è anche costretto a contare le denunce tra chi non rispetta le disposizioni sulle misure di contenimento e di contrasto alla diffusione del coronavirus. Nell’ambito di uno di questi molteplici controlli attuati dalle forze dell’ordine si è arrivati anche a fermare dei pusher. Succede a Capriolo, in Franciacorta, dove un giovane albanese è stato bloccato giovedì sera 19 marzo mentre era fuori casa per motivi non giustificati. Era con un altro ragazzo in via Bellini e i militari della stazione locale hanno scoperto che si stavano scambiando sostanze stupefacenti.

L’albanese 26enne è stato trovato con addosso una dose e quindi il controllo si è esteso anche all’abitazione. Qui c’era anche il fratello 28enne dello spacciatore che, vedendo i militari, ha lanciato due pacchetti nel giardino. All’interno di questi c’erano 150 grammi di cocaina e in casa anche un bilancino di precisione e altri 40 grammi. L’albanese 26enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e in direttissima il fermo è stato convalidato. Il fratello, invece, è stato denunciato a piede libero. Per entrambe le denunce riguardano anche la violazione delle disposizioni.

E’ di 10 denunciati, invece, il bilancio di quanti giovedì 19 marzo, nel giorno di giovedì grasso come pausa di metà quaresima hanno appiccato fuochi nel tradizionale rito di “bruciare la vecchia”. Rito che quest’anno è stato annullato vista l’emergenza sanitaria. Roghi sono stati appiccati a Montichiari, Ghedi, Capriolo e Adro e altri sono stati anche sanzionati perché fino al 31 marzo c’è il divieto di combustione sul fronte dell’inquinamento. Infine, un 35enne marocchino residente a Isorella è stato denunciato a Sacile, in Friuli Venezia Giulia. Già con precedenti per l’immigrazione e reati contro il patrimonio, era con altri tre connazionali quando è stato beccato.