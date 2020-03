Coronavirus, supermercati chiudono prima e anche di domenica

(red.) Entro domenica 22 marzo, come sollecitato tra gli altri anche dal governatore lombardo Attilio Fontana, dal Governo si attende un’ulteriore stretta per il rispetto delle misure di contenimento dal coronavirus. Tra le richieste provenienti dalla Regione anche quella dell’esercito per potenziare i controlli nell’ambito del piano “Strade sicure”. Oltre all’attività sportiva all’aperto che va verso il divieto e anche la chiusura di altre attività produttive non indispensabili.

Su questo fronte, sono attese limitazioni generali anche per i supermercati, ma nel frattempo già le stesse catene interessate hanno adottato delle iniziative. La richiesta dei market è sempre quella di evitare le ore più frequentate e anche di farsi portare la spesa al proprio domicilio. In ogni caso, Conad, Auchan, Italmark e Coop hanno già deciso di chiudere i loro negozi domenica 22 e 29 marzo, mentre l’Iper Tosano chiuderà solo questa domenica 22.

Una scelta indotta per ridurre gli spostamenti – c’è chi prende l’occasione di andare al supermercato solo per svago – e anche per far tirare il fiato agli addetti. Non solo serrate di domenica, ma anche riduzione degli orari visto che Conad e Auchan hanno deciso di fermarsi alle 19, Iper Tosano dalle 8 alle 19,30, Lidl dalle 8,30 alle 19, come il Carrefour di via Crocifissa di Rosa a Brescia che chiude alle 19. Un’altra indicazione è sempre quella di non riempire interi carrelli di spesa, anche perché l’approvvigionamento è sempre garantito.