Coronavirus, appelli a chiudere fabbriche e attività produttive

(red.) La sollecitazione era arrivata ieri, giovedì 19 marzo, anche dal governatore lombardo Attilio Fontana dopo aver incontrato alcuni rappresentanti di una delegazione della Croce Rossa cinese. E nel bresciano non mancano le occasioni per ribadire la richiesta. Cioé quella di chiudere tutto ciò che è possibile, a partire dalle fabbriche e attività produttive che non si occupano dell’agroalimentare.

Su questo fronte il sindaco di Montichiari Marco Togni, in rappresentanza di un paese molto colpito dal coronavirus, lancia un appello rivolto alle imprese locali e sulla linea di quanti hanno già fatto nei loro Comuni in provincia. Non a caso, alcune aziende che avevano già deciso la sospensione delle attività per almeno una settimana hanno anche preso la decisione di prorogare la chiusura.

Succede alla Fondital e Raffmetal, per esempio, che terranno sospesa ogni attività anche dal 23 al 29 marzo. Tutto questo nell’ambito di uno scenario a livello anche nazionale che, per quanto riguarda invece la ripresa delle lezioni a scuola certamente sarà prorogata la chiusura rispetto al 3 aprile. Questo lo ha confermato ieri il ministro dell’Istruzione Azzolina.