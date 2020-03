Coronavirus, 14 denunciati al Carmine e a negozio aperto

(red.) Queste sono giornate di intenso lavoro anche per gli agenti delle forze di Polizia chiamate a verificare il rispetto delle disposizioni governative in un periodo di emergenza da coronavirus. Ed è ancora Brescia città a finire nel mirino della Locale dopo altri episodi dei giorni precedenti a mercoledì 18 marzo. Uno di questi ha interessato un negozio etnico in via Pace che doveva restare chiuso come molti altri e invece era aperto.

Tanto che il titolare si stava intrattenendo con altre persone e servendo alcolici. Tutti i presenti sono stati quindi denunciati per aver violato le disposizioni, mentre il titolare rischia conseguenze più gravi. Il bilancio dei controlli nella zona del Carmine ha visto 14 denunciati tra assembramenti e chi era in giro senza giustificazioni. Tra loro anche tossicodipendenti già noti alle forze dell’ordine.