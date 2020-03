Controlli stradali, 27enne beccato con due patenti false

(red.) Nella settimana precedente a mercoledì 18 marzo varie pattuglie degli agenti della Polizia stradale di Brescia sono state impegnate in una serie di controlli sul rispetto delle disposizioni e misure di contenimento per il coronavirus. Nella loro attività hanno esaminato 882 veicoli e 1.056 persone, portando anche a diverse sanzioni e denunce. Tra loro, a Castrezzato e da parte degli agenti di Chiari, c’è il caso di un 27enne napoletano residente da tempo nella bassa bresciana e che è finito nel mirino dei controlli.

E alla richiesta di documenti, lui che non aveva mai conseguito la patente, ne ha mostrato una falsa intestata al cugino. La perquisizione nei confronti del giovane con precedenti alle spalle ha portato a trovare un’altra patente intestata al giovane, ma anche quella contraffatta. Il 27enne è stato denunciato per guida senza patente, uso di atto falso e sostituzione di persone e con sanzioni per 5 mila euro. Si è anche visto sequestrare alcuni grammi di sostanze stupefacenti.

Nel bilancio dei controlli rientrano anche otto patenti ritirate, così come nove libretti di circolazione e il fermo amministrativo per altri 22 veicoli. Emesse sanzioni anche per violazioni al Codice della Strada e quattro patenti ritirate per guida in stato di ebrezza.