Coronavirus, centro massaggi aperto: due denunciate

(red.) Quella scritta “Open” lampeggiante all’ingresso del centro di estetica e benessere in via Marconi a Brescia, in città, aveva destato qualche sospetto agli agenti della Polizia Locale che erano impegnati nei controlli per verificare il rispetto delle disposizioni per contenere il contagio da coronavirus.

Raggiungendo il negozio, gli agenti hanno scoperto che si trattava di un centro massaggi orientale aperto nonostante le direttive prevedessero la chiusura. La Polizia ha voluto svolgere un controllo notando che all’interno c’era la titolare e una dipendente in attesa dei clienti e in barba a ogni regola in questo periodo di emergenza. Le due donne sono state denunciate e obbligate a chiudere il centro benessere.