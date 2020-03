Brescia, cantano e mangiano al bar: gestori e clienti denunciati

(red.) Non hanno fatto i conti con il fatto che quel comportamento sarebbe stato subito sospetto nello scenario di una città, quella di Brescia, deserta di sera in queste settimane di emergenza dal virus. In un bar di periferia, al Villaggio Badia, i titolari hanno pensato di riunirsi con i clienti per mangiare, bere e cantare.

Lo hanno scoperto gli agenti della Polizia Locale ieri sera, domenica 15 marzo, mentre svolgevano un controllo. Appurati i fatti, i gestori e i clienti sono stati denunciati per non aver rispettato le disposizioni sulle misure di contenimento dal virus. I provvedimenti saranno al vaglio della procura di Brescia.