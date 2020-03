Virus, 108 denunce nel bresciano tra chi non rispetta misure

(red.) Sono molti i cittadini bresciani in provincia che per fortuna rispettano le disposizioni sul restare a casa il maggiore tempo possibile e limitare gli spostamenti a necessità di lavoro, salute o per fare la spesa, tutti giustificati con l’autocertificazione. Ma ci sono anche altri che non rispettano pienamente le misure.

Tanto che carabinieri, Polizia stradale, Locale, provinciale e Guardia di Finanza hanno rinforzato i controlli e che hanno interessato al momento 1.824 automobilisti secondo i dati emersi dalla prefettura di Brescia.

E sono state 108 le denunce arrivate da una parte delle forze dell’ordine. In tre giorni sono stati 312 i fermati e portando ad approfondire una serie di casi. In città, a Brescia, i controlli hanno interessato anche i negozi e parchi e bloccando gli assembramenti.