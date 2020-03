Brescia, quattro espulsi dalla Polizia. Uno deve scontare 13 anni

(red.) Nel corso della settimana precedente a lunedì 9 marzo la Polizia di Stato è stata impegnata nei consueti controlli per fermare e identificare chi non potrebbe stare in Italia a causa della mancanza di documenti.

E il risultato ha visto quattro espulsi, di cui tre accompagnati alla frontiera e uno al centro di permanenza e rimpatrio di Torino. Quest’ultimo è un macedone che si era presentato all’ufficio Immigrazione in questura e trovato senza permesso di soggiorno. Aveva a carico diversi precedenti e una condanna a 13 anni di reclusione.