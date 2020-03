Controlli della Stradale, due beccati alla guida senza patente

(red.) Nella settimana dal 24 febbraio all’1 marzo gli agenti della Polizia Stradale di Brescia sono stati impegnati sul territorio in una serie di interventi e controlli. Il bilancio finale è stato di 713 veicoli e 830 persone analizzati, 797 punti decurtati, dieci patenti dodici libretti di circolazione ritirati, quattro veicoli sequestrati, sette con fermo amministrativo e sei persone denunciate. In questo ampio scenario, però, c’è spazio anche per una serie di comportamenti negativi e degni di nota.

Per esempio, un 28enne è stato fermato per un normale controllo al casello autostradale di Brescia Centro e si è verificato che non aveva mai preso la patente. In più, guidava un’auto senza assicurazione e già sottoposta al fermo amministrativo. Ha quindi ricevuto una multa di 6 mila euro e confiscato il veicolo che sarà venduto all’asta. Nei guai anche un 46enne di Desenzano del Garda che, con l’ultima volta, è stata la quinta in cui è stato sorpreso senza patente perché revocata nel 2016. Così la sua auto, una Mercedes, sarà venduta all’asta.

Nei guai è finita anche una 48enne denunciata e dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale non grave. Al momento di firmare la constatazione amichevole, ha però aggredito l’altro conducente. La donna dovrà quindi pagare una multa di 300 euro e si è vista togliere 10 punti dalla patente per non aver fornito i propri dati nella documentazione sull’incidente. Ma potrebbe anche finire alla sbarra per lesioni.