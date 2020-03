Salute pubblica

Coronavirus, dietrofront Questura: non serve la mascherina

"Non particolari situazioni". Non è necessaria mascherina per gli uffici di Brescia, Carmine, Desenzano e Darfo.

(red.) Dietrofront della questura di Brescia in tema di emergenza da Coronavirus. Inizialmente dagli uffici di via Botticelli era emerso l’obbligo rivolto a tutti gli utenti di indossare la mascherina chirurgica per accedere alla sede e ai commissariati del Carmine, Desenzano del Garda e del distaccamento Ufficio Passaporti di Darfo Boario. Invece, “al momento non sono emerse situazioni che facciano ritenere necessaria la misura dell’adozione della mascherina. Pertanto, i cittadini potranno continuare a rivolgersi a tutti gli uffici della Questura senza l’obbligo di indossarla”.