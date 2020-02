Controlli della stradale, nei guai un camion truccato

(red.) Nell’ultima settimana precedente a giovedì 27 febbraio gli agenti della Polizia stradale di Brescia sono stati impegnati in una serie di controlli e che hanno portato a diversi risultati. Uno di questi è stato raggiunto dalla sezione di Montichiari che ha sanzionato con 518 euro un autotrasportatore alla guida di un camion non in regola a livello ambientale.

Infatti, era un mezzo euro 6, ma grazie a un software illegale aveva evitato di spendere del denaro per mettersi in regola con il liquido AdBlue. Oltre alla multa, si è anche visto ritirare il libretto di circolazione e dovrà ripristinare il sistema originale, insieme alla revisione del mezzo pesante. Nell’arco di una settimana sono state 802 le infrazioni rilevate e portando a 1.163 punti decurtati dalle patenti e al sequestro di diciotto veicoli.

Si aggiungono anche 23 persone denunciate a piede libero per vari reati, mentre a quattro è stata ritirata la patente. Si parla anche di undici fermi amministrativi e multe scattate per eccesso di velocità, velocità pericolosa, uso del cellulare alla guida e il mancato uso di cinture di sicurezza. In tutto sono state 162 le pattuglie impegnate che hanno controllato 1.091 veicoli e identificate 1.138 persone.