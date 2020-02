Dopo il Pam anche Carrefour, niente vendita alcol di sera

(red.) Nel momento in cui il supermercato Pam di via Fratelli Porcellaga a Brescia ha deciso di vietare la vendita di alcolici il sabato sera per evitare la presenza di ubriachi, soprattutto giovanissimi, molti di questi si erano rivolti al Carrefour di via Crocifissa di Rosa, aperto 24 ore su 24. Ma ora mancherà anche questo punto di riferimento per chi cerca lo sbronza. Dopo la scelta del Pam, il sindaco Emilio Del Bono aveva invitato proprio il market a fare lo stesso e così è stato.

Tra l’altro, con limiti più stringenti visto che il punto vendita di via Crocifissa ha deciso di vietare la vendita degli alcolici tutti i giorni dalle 22 alle 6 e anche il sabato dalle 19,30 fino alla domenica mattina. Una misura che ora potrebbe indurre i più giovani a mettersi in riga, anche se da più parti si invitano i genitori a tenere controllati i propri figli, soprattutto se le sera rientrano a casa alticci e dopo aver alzato troppo il gomito.