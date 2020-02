Controlli Stradale in una settimana, via 2 mila punti da patenti

(red.) Il periodo da lunedì 10 fino a domenica 16 febbraio è stato intenso di controlli da parte della Polizia stradale di Brescia sulle strade della provincia. 164 pattuglie sono state impegnate nella vigilanza, di cui 77 in autostrada e 81 sulla viabilità ordinaria e portando al controllo di 1.309 veicoli e 1.449 persone. Il risultato è stato di 1.132 infrazioni elevate e con 2.122 punti decurtati, oltre a 24 patenti ritirate e 14 carte di circolazione ritirate.

Anche due veicoli sequestrati e quattro fermi amministrativi. La campagna di controlli è stata attuata anche per accertare, con l’Ats, il rispetto delle norme a tutela della salute e del benessere degli animali durante il trasporto, nonchè la sicurezza alimentare. Durante i servizi, infatti, è stato sanzionato un conducente che nel trasporto ha omesso di fornire acqua a suinetti e lattoni. Per il resto, ci sono state 37 violazioni per eccesso di velocità e 26 per velocità pericolosa, 32 per l’uso del telefonino alla guida e 41 per mancato uso delle cinture. 31 gli incidenti rilevati, tra cui quello mortale di Dello e 25 con feriti.

Nel fine settimana tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, 16 degli 872 controllati erano alla guida sotto influenza dell’alcol e uno per droga. C’è stato spazio anche per una denuncia per detenzione di arma impropria e di una mazza, mentre due conducenti erano alla guida senza patente, di cui uno non l’aveva mai conseguita, con sanzione di 5mila euro e fermo amministrativo di tre mesi.