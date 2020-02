Valcamonica, alcol al volante e droga: ritiro patenti e un arresto

(red.) Nel fine settimana tra sabato 1 e domenica 2 febbraio i carabinieri bresciani della compagnia di Breno, in Valcamonica, sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio svolgendo numerosi posti di blocco tra l’alta e la bassa valle. L’obiettivo era di regolare il flusso dei turisti che scendevano dalle piste da sci e reprimere i casi di incidenti stradali dovuti alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dal punto di vista dell’alcol al volante (e non solo) sono state ritirate quattro patenti.

A Edolo i militari della stazione locale, con quelli del Radiomobile, hanno denunciato un 46enne operaio di Sondrio che, ubriaco, si è rifiutato di sottoporsi al controllo dell’etilometro. Era diretto sul Lago di Garda e la sua auto è stata affidata ad un carro attrezzi perché anche la moglie è risultata positiva al controllo. Un altro giovane aveva un tasso alcolico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro e per lui è scattata la segnalazione alla prefettura di Brescia. Nell’ambito delle quattro patenti ritirate, due sono state tolte per sorpassi azzardati tra Malonno e Sonico.

A Piancogno, invece, i carabinieri del Nucleo Operativo impegnati in un servizio antidroga hanno arrestato una 30enne trovata in possesso di 50 grammi di cocaina. Aveva parcheggiato la sua auto vicino a casa ed è stata sottoposta al controllo prima che riuscisse ad entrare nell’appartamento. A quel punto, prima di essere perquisita, ha consegnato un pacchetto con dello stupefacente che aveva nascosto nel reggiseno. La giovane è quindi finita in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il giudice delle indagini preliminari, nel rito per direttissima, ha convalidato la misura.