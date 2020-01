Brescia, controlli tra locali: uno chiuso e 35 mila euro di multe

(red.) Nel fine settimana tra venerdì 17 e domenica 19 gennaio scorsi i carabinieri della compagnia di Brescia hanno condotto una serie di controlli in città tra locali pubblici e sulle strade. D’intesa con il Nucleo Antisofisticazioni e sanità (Nas) e il Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Brescia sono stati esaminati cinque locali tra piazza Arnaldo, Tebaldo Brusato e via Trieste.

Due di questi sono stati sanzionati e uno chiuso perché utilizzava lavoratori in nero. In tutto sono state emesse anche sanzioni per 35 mila euro a chi non aveva il kit per rilevare il tasso alcolico e anche per il mancato documento sulla valutazione dei rischi. Sulle strade, invece, sono state controllate 20 auto e 29 persone.