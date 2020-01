Brescia, sette patenti ritirate nei controlli del weekend

(red.) Nel fine settimana appena trascorso tra sabato 18 e ieri, domenica 19 gennaio, si sono svolti i consueti controlli da parte della Polizia stradale per fermare chi si fosse messo al volante sotto l’effetto dell’alcol o delle sostanze stupefacenti. La zona d’interesse da parte delle pattuglie di Desenzano, Iseo e Chiari è stata quella di Brescia città nei pressi di locali notturni e discoteche.

E anche stavolta non sono mancati i risultati tra il centinaio di veicoli controllati, così come 120 persone identificate. Dall’1 alle 7 del mattino, sette di loro si sono visti ritirare la patente per aver alzato troppo il gomito. Nessuno, invece, è stato trovato positivo alle droghe. Tra quelli costretti a tornare a casa senza il titolo di guida ci sono un giovane dai 18 ai 22 anni e tutti gli altri sopra i 28 anni.