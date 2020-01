Maxi controlli dei Cc nel fine settimana: ritirate 27 patenti

(red.) Nel fine settimana da venerdì 10 a domenica 12 gennaio, con un approfondimento nelle ore notturne, i carabinieri del comando provinciale di Brescia sono stati impegnati in una serie di maxi controlli tra la città e il resto della provincia. Si sono appostati sulle strade a maggiore percorrenza per fermare i veicoli e sanzionare chi si fosse messo al volante sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Sono stati 102 i carabinieri impegnati che hanno controllato 627 persone e 468 veicoli.

In tutto sono state emesse 65 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada e di cui 34 guidavano sotto l’effetto dell’alcol. Tra questi, 27 si sono visti ritirare la patente. Ma non sono gli unici risultati degni di nota, perché sono stati anche sequestrati otto veicoli.

L’esame per accertare la presenza dell’alcol negli automobilisti è stato eseguito in 322 casi. Oltre alle sanzioni a livello stradale, una persona è stata denunciata per ricettazione e altri cinque segnalati alla prefettura di Brescia come consumatori di droghe. I carabinieri hanno anche sequestrato 23 grammi tra hashish, cocaina e marijuana.