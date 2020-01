Brescia, 50 mezzi multati nel weekend per le soste selvagge

(red.) Le serate tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio scorsi hanno visto gli agenti della Polizia Locale eseguire una serie di consueti controlli, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Al centro della questione, infatti, c’è il comportamento di diversi automobilisti che, nonostante la presenza di parcheggi in struttura nelle vicinanze delle piazze principali della movida, decidono di sostare a due passi e in zone vietate.

Un problema che riguarda soprattutto piazza Arnaldo, Tebaldo Brusato e anche la vicina via Venezia. Veri e propri parcheggi selvaggi anche davanti alle barriere che chiudono l’area pedonale e persino sui marciapiedi.

Tanto che durante il servizio serale del fine settimana appena trascorso sono state multate circa cinquanta auto. Oltre alla sosta, gli agenti hanno anche verificato che in piazza Tebaldo Brusato non ci fossero giovani alle prese con il consumo di alcolici, come invece spesso succede.