Desenzano, troppo alcol al volante: ritirate 18 patenti

(red.) Nel fine settimana appena trascorso, nelle notti tra venerdì 3 e ieri, domenica 5 gennaio, gli agenti della Polizia Locale di Desenzano del Garda, su disposizione del Comune, hanno effettuato una serie di controlli per fermare chi si fosse messo alla guida sotto l’effetto dell’alcol o delle sostanze stupefacenti. E il risultato è stato non di poco conto, visto che su 250 mezzi controllati, 18 autisti si sono visti ritirare la patente perché avevano alzato troppo il gomito.

Il caso più eclatante riguarda un conducente che, al momento di essere fermato dalla municipale e di farsi ritirare il titolo di guida, si è scagliato contro la propria auto. E’ stato quindi denunciato alla procura e anche portato in ospedale visto il suo stato di agitazione. Dei diciotto che si sono visti portare via la patente, in attesa di essere sospesa dalla prefettura, undici hanno incassato solo una multa, mentre gli altri hanno ricevuto una denuncia a piede libero.