Notte di Capodanno, boom di interventi per ubriachi

(red.) Tra botti di Capodanno e festeggiamenti, quella tra martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio è stata una notte di straordinari per le ambulanze e i sanitari nell’assistere quanti avevano alzato troppo il gomito tra il cenone e il brindisi a mezzanotte, oltre alle sbornie arrivate nelle ore successive. Tanto che il 118 ha segnalato diciassette casi di chi ha avuto bisogno di essere aiutato a Brescia città e nel resto della provincia.

Nella maggior parte si tratta di over 30, ma per fortuna non ci sono state segnalazioni gravi. L’unica che ha generato più preoccupazione riguarda una 18enne a Brescia soccorsa poi in codice verde. Per il resto di segnalano numerosi interventi di soccorso da Puegnago fino a Desenzano del Garda, Salò, Pavone Mella, Erbusco e a Brescia città.