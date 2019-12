Brescia, controlli della Polizia: espulsi quattro stranieri

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 30 dicembre la Polizia di Stato di Brescia ha condotto una serie di servizi di controllo straordinario del territorio su disposizione della questura e per monitorare i luoghi di possibile aggregazione per i soggetti ritenuti a rischio. Non sono mancati i risultati, visto che quattro cittadini hanno incassato un decreto di espulsione. Il bilancio generale ha visto identificare 26 persone, di cui cinque con precedenti di Polizia.

Per quanto riguarda i quattro espulsi durante la settimana, due sono stati accompagnati direttamente alla frontiera e gli altri due trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio di Roma e Caltanissetta. Un marocchino accusato di furto aggravato e con numerosi precedenti si era visto emettere il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno. Dopo la notifica, è stato condotto alla frontiera per essere rimpatriato.