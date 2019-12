Questura, Brescia nella fascia A. In arrivo nuovi 150 agenti

(red.) Nella giornata di ieri, mercoledì 11 dicembre, il questore di Brescia Leopoldo Laricchia ha incontrato la stampa nel tradizionale scambio di auguri di Natale, dedicato anche alla presentazione degli interventi attivati dalla questura. Una novità, che a Brescia già si conosceva, riguarda l’elevazione alla fascia A a livello nazionale nella sicurezza.

La promozione era già stata annunciata e ora è diventata concreta dopo la firma sul decreto da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In termini concreti, nei prossimi mesi e nell’arco degli anni entro il 2027 arriveranno 150 agenti in più a servizio di via Botticelli. Durante il 2019 sono già arrivati una quarantina di elementi e giungeranno anche 12 vice ispettori.