Fine settimana di controlli, sul Garda ritirate sei patenti

(red.) Nel fine settimana tra sabato 7 e ieri, domenica 8 dicembre, gli agenti bresciani della Polizia stradale di Desenzano, Darfo Boario e Salò sono stati impegnati nei consueti controlli per fermare chi si fosse messo al volante sotto l’effetto dell’alcol o di sostanze stupefacenti. La zona controllata è stata quella del lago di Garda e anche stavolta, dall’una di notte fino alle 7 del mattino non sono mancati i risultati. Il bilancio parla di 69 veicoli controllati e 72 persone analizzate.

Tra queste, sei si sono viste ritirare la patente per aver alzato troppo il gomito prima di mettersi alla guida. E si parla anche di 57 punti decurtati dai titoli di guida. Per quanto riguarda quelli ai quali è stata ritirata la patente, uno di loro rischia la sospensione da uno a due anni perché aveva un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro, più di tre volte oltre il limite consentito. Sui conducenti coinvolti, tre sono uomini con più di 32 anni.